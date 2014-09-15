Завтра в Україні до +26

16 вересня добовий хід температури повітря очікується в межах +6+9 градусів на півночі до +24+26 градусів у південній частині України.

Переважаючою буде температура повітря вночі +8+14 градусів, вдень +18+24 градусів. Про це пише сайт opogode. В усіх областях України пануватиме високий атмосферний тиск, суха малохмарна повітряна маса. У західній частині переважатиме суха погода. Температура повітря вночі +8+15, вдень +20+25 градусів. У північних областях дощів не очікується. Температура повітря вночі +6+13, вдень +18+24 градуси. У центральних областях опадів не передбачається. Температура повітря вночі +10+15, вдень +20+25 градусів. На сході України – переважно сухо. Температура повітря вночі +8+13, вдень +21+26 градусів. У південній частині – без опадів. Температура повітря вночі +13+19, вдень +21+26 градусів. У Києві опадів не передбачається . Температура повітря вночі +9+11, вдень +19+21 градус. Вітер в Україні очікується північно-східний та південно-східний, 5-12 м/с.

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