Одеська мерія обіцяє 100 тисяч за кращий пам`ятник Калнишевському

Конкурс на створення кращого пам`ятника кошовому отаманові Запорізької Січі Петру Калнишевському оголосив Одеський міськвиконком.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації Одеської мерії, конкурс триватиме з 3 березня по 7 травня цього року, його призовий фонд становить 100 тис. грн.

Міськуправління архітектури і містобудування запропонувало міськраді узгодити місце встановлення монумента на розі проспекту Шевченка і проспекту Гагаріна, поряд з будівлею облдержадміністрації. Участь у конкурсі можуть взяти скульптори, архітектори і проектні організації, які мають відповідні ліцензії, а також студенти архітектурно-художнього інституту Одеської державної академії будівництва та архітектури.

Пам`ятник останньому кошовому Запорізької Січі буде споруджено за залучені кошти.

До складу журі конкурсу ввійшли почесний голова Благодійного фонду імені Петра Івановича Калнишевського Валерій БАЛУХ, ректор Державної академії будівництва та архітектури Володимир ДОРОФЕЄВ, головний архітектор Одеси Володимир КОЛОКОЛЬНИКОВ, народний депутат України Лесь ТАНЮК, директор комунального підприємства “Одеспроект" Валерій КЛИМЕНТЬЄВ, відповідальний секретар конкурсу, в.о. головного художника міста Одеси Едуард МИХАЙЛЕНКО, начальник облуправління архітектури і містобудівної політики Володимир ЯРОВИЙ та ін. Документацію для розробки конкурсного проекту видає секретар конкурсу Е.МИХАЙЛЕНКО за адресою: Одеса, вулиці Гоголя, 10.