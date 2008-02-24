На шахті "Полтавська" (ДП "Орджонікідзевугілля") в Єнакієвому Донецької області рятувальники витягнули з-під завалу тіло загиблого гірника.

Як повідомили УНІАН у Центральному штабі державної воєнізованої гірничорятувальної служби в Донецьку, в результаті аварійно-рятувальних робіт сьогодні о 4.10 на горизонті 477 метрів рятувальники виявили тіло 37-річного прохідника без ознак життя. О 5.10 тіло гірника було піднято на поверхню. На шахті створена комісія з розслідування причин обвалення.

Як повідомляв УНІАН, обвалення на шахті "Полтавська" сталося о 10.50 23 лютого. До 12.00 одного з гірників рятувальникам вдалося витягнути з-під завалу живим. Він був доправлений до лікарні у тяжкому стані. Доля другого шахтаря залишалася невідомою.