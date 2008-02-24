У Києві жінка задушила свого онука

Співробітники міліції Дарницького району Києва затримали жінку 1954 року народження, яка задушила свого малолітнього онука, після чого намагалася покінчити життя самогубством.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків ГУ МВС України в м. Києві, трагедія сталася 23 лютого вранці в одному з будинків по вулиці Григоренка.

Мотиви і обставини цього вчинку уточнюються. Стосовно затриманої жінки порушено кримінальну справу.