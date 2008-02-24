У Києві жінка задушила свого онука
13:11, 24 лютого 2008Суспільство
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Вона намагалася накласти на себе руки
Співробітники міліції Дарницького району Києва затримали жінку 1954 року народження, яка задушила свого малолітнього онука, після чого намагалася покінчити життя самогубством.
Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків ГУ МВС України в м. Києві, трагедія сталася 23 лютого вранці в одному з будинків по вулиці Григоренка.
Мотиви і обставини цього вчинку уточнюються. Стосовно затриманої жінки порушено кримінальну справу.
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