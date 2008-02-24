Ані Лорак на Євробаченні заспіває пісню Кіркорова

"Shady lady" - так називається пісня Ані ЛОРАК, з якою співачка представлятиме Україну на “Євробаченні-2008” у Белграді.

Музику до пісні написав Філіпп КІРКОРОВ, повідомляє “5 канал”.

Як зізналася сама Ані ЛОРАК, вона вболівала саме за "Shady lady". Її вибір підтримали більшість членів журі і 4 тисячі телеглядачів.

До 14 березня має бути готовий відео кліп на цю пісню, а 24 травня у Белграді відбудеться фінал “Євробачення”.