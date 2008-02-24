В Україні буде тепло

Синоптики прогнозують в Україні найближчими днями теплу суху погоду.

Як повідомляє Гідрометцентр, погоду визначатиме тепла повітряна маса, що переміщається з Атлантики. Без опадів.

У західних, південних областях вночі, вранці місцями тумани. Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с, вдень у східних, південних областях місцями пориви 15-20м/с.

Температура вночі 0-5 тепла, у східних областях, Криму та Приазов’ї від 4 морозу до 1 тепла; вдень + 9-14 тепла, у східній частині + 4-9.

У Києві в понеділок без опадів. Температура вночі 2-4 тепла, вдень + 10-12.

У вівторок в Україні без опадів, лише вночі на півночі Лівобережжя й у східних областях невеликі опади, переважно у вигляді дощу (у Карпатах і Закарпатті помірні).

Уночі, ранком місцями туман. Вітер західний, південно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі від 2 морозу до 5 тепла; вдень + 6-12, у південній частині, Закарпатті та Прикарпатті + 10-16.

У Києві у вівторок без опадів. Температура вночі від 4 тепла до 1 морозу, вдень + 5-10.

ICTV