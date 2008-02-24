Роман Скрипін очолив Незалежну медіа-профспілку

Романа Скрипіна обрано головою Незалежної медіа-профспілки України. За його обрання проголосував 31 із 57 делегатів ІІ етапу з’їзду НМПУ, який пройшов у київському Будинку вчених 23 лютого, повідомляє Телекритика.

Роман Скрипін був єдиним претендентом на пост голови НМПУ. Сергій Гузь, якого висунули на цей пост збори Київської незалежної медіа-профспілки 9 лютого, узяв самовідвід. Відмовився балотуватись на пост голови НМПУ і Єгор Соболєв, якого висували присутні на з’їзді.

За словами Романа Скрипіна, зараз він займається розробкою концепції нового телеканалу. Відповідаючи на запитання делегатів з’їзду, Роман Скрипін зазначив, що, на його думку, Медіа-профспілка не має брати ґранти на свою діяльність і повинна мати постійно діючий виконавчий орган.

Делегати з`їзду проголосували за обрання Сергія Гузя першим заступником голови НМПУ, а Олександра Зінченка – заступником.