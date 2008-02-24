Трохи подрімати на роботі нікому не завадить

Вчені Університету Дюссельдорфа заявляють, що всього кілька хвилин дрімотного стану можуть значно поліпшити пам`ять людини.

На думку німецьких науковців, користь пам`яті приносить не сон, а саме процес засинання, під час якого в свідомості «прокручуються» події, які відбулися нещодавно, повідомляє газета "Сегодня".

У проведеному експерименті взяла участь група студентів, яким необхідно було запам`ятати слова зі списку, а по тому провести годину за картковою грою «Солітер». Студентів розділили на тих, кому дозволили подрімати перед початком дослідження, і на тих, хто повинен був залишатися бадьорим. В результаті студенти, які змогли поспати кілька хвилин, пригадали набагато більше слів із запропонованого списку.

Але все-таки, як зауважують учені, корисніше за короткий сон може бути тільки глибокий сон. Вся річ у тому, що під час засинання відбувається процес обробки пам`яті, а глибокий сон виконує велику роль для кількох основних функцій, наприклад, для відновлення помилкових зв`язків у мозку.

Відомими любителями короткого сну у середині робочого дня були Вінстон Черчілль, Маргарет Тетчер, Альберт Ейнштейн і Джон Кеннеді.