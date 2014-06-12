У Нацраді підтримують ініціативу щодо обмеження російського контенту на українському ТБ

Заступник голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Лариса Мудрак підтримує ініціативу щодо обмеження російського контенту на телебаченні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час круглого столу, який стосувався відповідної ініціативи українських медіа-груп.

Зокрема, Мудрак зазначила, що група «1+1 медіа» була ініціатором відмови від трансляції російських серіалів, які вихваляють збройні сили Росії та ФСБ.

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Вона відзначила, що на період військових загроз та військової агресії необхідно виділяти певні поняття, яких необхідно уникати.

“Це абсолютно європейські кроки”, - сказала Мудрак і додала, що це демократичний підхід з точки зору інформаційного захисту.

Крім того, вона зауважила, що в Європі існує така процедура, як “захист від закликів ненависті”.

“Європейці говорять про те, що коли є такого рівня загрози, які переживає країна, в першу чергу Україна на даному етапі, то, звичайно, обов'язково потрібні заборони”, - сказала Мудрак і додала, що вже після примирення необхідним є процес реабілітації мовників та телеканалів.

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“Такого роду ініціатива має бути обов'язково на українському ринку і це має бути рішення безпосередньо медійників в першу чергу”, - підкреслила вона.

У свою чергу генеральний директор “1+1” Олександр Траченко зазначив, що було визначено певні критерії щодо того, від яких серіалів та продукції в умовах неоголошеної війни варто відмовитися. Зокрема, це серіали, які розповідають про «славу сучасної російської зброї, спецпідрозділи, диверсантів».

“Ми не говоримо про те, що ми маємо відмовитися від усього російського тільки тому, що воно російське”, - сказав він і додав, що кращі твори, драматичні серіали та фільми, виготовлені в Росії та інших країнах, мають демонструватися в Україні.

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Водночас, відзначив Ткаченко, тієї кількості грошей, яку українські канали направляють на закупівлю російського контенту, більш ніж достатньо для виробництва власного продукту, перш за все серіалів.

“Тільки одна з медіа-груп російських заявляє про те, що від експорту в Україну вона отримує щорічно понад 30 млн доларів”, - сказав Ткаченко.

Крім того, він зазначив, що відбувається діалог з представниками інших українських медіа-груп, але публічно вони ще не готові підтримати позицію щодо відмови від російського контенту.

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Він також зауважив, що продукція, від якої пропонується відмовитись наразі, займає лише 10-12% від усієї, яка імпортується з Росії, тому цей показник не є критичним для мовлення загалом. Суттєвим, відзначив Ткаченко, це може бути лише для деяких каналів, зокрема “2+2”, тому що така продукція становить основу його сітки мовлення.