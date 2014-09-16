Синод УПЦ МП провів кадрові зміни в п'яти єпархіях

21:04, 16 вересня 2014
Суспільство
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В Успенській Києво-Печерській лаврі під головуванням митрополита Київського і всієї України Онуфрія 16 вересня відбулося засідання Священного Синоду УПЦ МП, на якому були реорганізовані церковні структури і проведені кадрові зміни. 

Синод провів низку кадрових змін / Фотолітопис

Як повідомляє УНІАН, були розглянуті питання з реорганізації Синодальних установ Української Православної Церкви Московського патріархату.

Зокрема, було створено Митрополичу Раду з питань культури під головуванням Митрополита Київського і всієї України Онуфрія. До складу Ради включено Синодальний відділ «Місія “Церква і культура”». 

Також створено синодальний просвітницький відділ, головою якого призначено протоєрея Георгія Коваленка. Синодальний інформаційно-просвітницький відділ перетворено у синодальний інформаційний відділ. Головою синодального інформаційного відділу призначено єпископа Ірпінського Климента, вікарія Київської Митрополії. 

Для організації та підтримки соціальних ініціатив утворено синодальний відділ з соціально-гуманітарних питань. Головою призначено протоєрея Владислава Діханова. Реорганізовано відділ благодійності та соціального служіння шляхом приєднання його до Синодального відділу з соціально-гуманітарних питань.

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Також за рішенням синоду відбулися такі кадрові зміни. 

Митрополита Кам’янець-Подільського і Городоцького Феодора призначено Головою Церковного Суду Української Православної Церкви.

Керівником Чернівецько-Буковинської єпархії призначено архиєпископа Хотинського Мелетія.

Єпископом Хотинським, вікарієм Чернівецько-Буковинської єпархії призначено архимандрита Євсевія (Дудку). 

Єпископом Краснолиманським, вікарієм Горлівської єпархії призначено єпископа Аліпія (Погребняка).

Вікарним єпископом Одеської єпархії віднині є архимандрит Віктор (Биков), клірик Одеської єпархії.

Єпископом Угольським, вікарієм Хустської єпархії тепер є єпископ Антоній (Боровик).

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