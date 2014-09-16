Синод УПЦ МП провів кадрові зміни в п'яти єпархіях

Як повідомляє УНІАН, були розглянуті питання з реорганізації Синодальних установ Української Православної Церкви Московського патріархату.

Зокрема, було створено Митрополичу Раду з питань культури під головуванням Митрополита Київського і всієї України Онуфрія. До складу Ради включено Синодальний відділ «Місія “Церква і культура”».

Також створено синодальний просвітницький відділ, головою якого призначено протоєрея Георгія Коваленка. Синодальний інформаційно-просвітницький відділ перетворено у синодальний інформаційний відділ. Головою синодального інформаційного відділу призначено єпископа Ірпінського Климента, вікарія Київської Митрополії.

Для організації та підтримки соціальних ініціатив утворено синодальний відділ з соціально-гуманітарних питань. Головою призначено протоєрея Владислава Діханова. Реорганізовано відділ благодійності та соціального служіння шляхом приєднання його до Синодального відділу з соціально-гуманітарних питань.

Читайте такожСинодальний відділ з благодійності УПЦ передав Святогірській лаврі ліки на суму 200 тис. грн. Функції Комітету з біоетики та етичних питань віднесено до компетенції Синодального відділу з питань охорони здоров’я та пастирської опіки медичних закладів. Питання пастирської опіки воїнів-інтернаціоналістів віднесено до компетенції синодального відділу із взаємодії зі Збройними Силами та іншими військовими формуваннями України.

Також за рішенням синоду відбулися такі кадрові зміни.

Митрополита Кам’янець-Подільського і Городоцького Феодора призначено Головою Церковного Суду Української Православної Церкви.

Керівником Чернівецько-Буковинської єпархії призначено архиєпископа Хотинського Мелетія.

Єпископом Хотинським, вікарієм Чернівецько-Буковинської єпархії призначено архимандрита Євсевія (Дудку).

Єпископом Краснолиманським, вікарієм Горлівської єпархії призначено єпископа Аліпія (Погребняка).

Вікарним єпископом Одеської єпархії віднині є архимандрит Віктор (Биков), клірик Одеської єпархії.

Єпископом Угольським, вікарієм Хустської єпархії тепер є єпископ Антоній (Боровик).