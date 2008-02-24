Анжеліна Джолі чекає дитину (фото)

Чутки про вагітність Джолі з`явилися на початку січня. Американський таблоїд повідомив, що актриса чекає двійню.

Сама Джолі ніяк не коментує чутки. Велику хвилю чуток Анжеліна викликала на церемонії вручення нагород Гільдії кіноакторів, куди прийшла в дуже вільній і довгій сукні.

Тепер вона з`явилася в сукні, яка підкреслила вагітність актриси.

Анжеліна Джолі і Бред Пітт виховують чотирьох дітей: синів Меддокса і Пакса Тьєна, дочок Захару і Шило Нувель. Всі носять прізвище Джолі-Пітт (Jolie-Pitt), хоча лише Шило є біологічною дитиною Анжеліни і Бреда Пітта.

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