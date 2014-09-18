Завтра в Україні похолоднішає до +15

19 вересня в результаті потоку холодного повітря з районів Арктики в Україні очікується похолодання. Температура повітря вночі становитиме +5+10 градусів, місцями на ґрунті заморозки 0-4 градуси, вдень +15+19, на заході та у південній частині до +20+24 градусів, повідомляє opogode.ua.

У західній частині буде переважати суха погода. Температура повітря вночі +4+11, вдень +20+24 градуси.

У північних областях дощів не очікується. Температура повітря вночі +5+ 10, на ґрунті місцями заморозки 0-4 градуси, вдень +16+19 градусів.

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У центральних областях опадів не передбачається. Температура повітря вночі +5+11, місцями на ґрунті заморозки 0-3 градуси, вдень +18+23 градуси.

На сході України - в основному сухо. Температура повітря вночі +5+10, на ґрунті місцями заморозки 0-4 градуси, вдень +17+23 градуси.

У південній частині - без опадів. Температура повітря вночі +8+14, вдень +19+24 градуси.

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У Києві опадів не передбачається. Температура повітря вночі +5+8, в околицях місцями заморозки на ґрунті 0-3 градуси, вдень +16+18 градусів.

Вітер в Україні очікується північно-східний, 5-12 м/с.