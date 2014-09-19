За добу в Донецькій області бойовики викрали 18 автомобілів

Про це УНІАН повідомили у відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України у Донецькій області.

Так, за оперативним зведенням, до міліції звернулася 57-річна жителька Горлівки - приватний підприємець із заявою про те, що невідомі озброєні особи у камуфляжній формі біля гаража на вул. Вознесенська незаконно заволоділи її автобусом "ПАЗ - 32054". У Донецьку озброєні особи проникли на територію автостоянки «Промінвестбанку» і незаконно заволоділи трьома інкасаторськими автомобілями «Фольксваген».

Також до міліції від керівництва «ПриватБанку» надійшло повідомлення про те, що в Донецьку зі стоянки, що охороняється, озброєні автоматами невідомі особи у камуфляжній формі за допомогою автокрана викрали два броньовані автомобілі «Фольксваген», які належать банку. Читайте такожУ Донецьку бойовики на блокпосту відібрали у пенсіонера машину, а його самого взяли у полон

За цими й іншими аналогічними фактами відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 289 КК України (незаконне заволодіння транспортним засобом, здійснене організованою групою, або сполучене із насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або із загрозою застосування такого насильства, або якщо воно завдало великого матеріального збитку).