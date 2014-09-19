На вихідних в Україну прийдуть заморозки та почнуться дощі

Вже в неділю вологий атмосферний фронт із заходу Європи принесе спочатку на захід, а потім і в північні області дощі. Ввечері 21 вересня на заході можливі сильні опади і поривчастий вітер, передає Opogode.ua.

Температура повітря буде коливатися в межах вночі +5+12 градусів, на північному сході місцями заморозки 0-4 градуси, вдень +17+23, на заході та півдні до +23+26 градусів.

У західній частині 20 вересня ще буде переважати суха погода, ввечері з'являться невеликі дощі, 21 вересня пройдуть невеликі та помірні дощі, ввечері - сильні опади та пориви вітру до штормових 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7+12, вдень +20+26 градусів.

У північних областях істотних опадів не очікується, 21 вересня в Житомирській і Київській областях пройдуть невеликі дощі. Температура повітря вночі +5+10, 20.09 місцями заморозки 0-4 градуси, вдень +19+23, місцями +17+19 градусів.

Читайте такожПочаток опалювального сезону в Києві радять перенести на два тижні

У центральних областях опадів не передбачається. Температура повітря вночі +6+11, вдень +18+24 градуси.

На сході України - в основному сухо. Температура повітря вночі +4+9, місцями заморозки 0-4 градуси, вдень +17+23 градуси.

У південній частині без опадів. Температура повітря вночі +8+14, вдень +20+26 градусів.

У Києві 20 вересня опадів не очікується, 21 вересня у другій половині дня місцями локальні дощі. Температура повітря вночі +6+10, вдень +17+21 градус.

Вітер в Україні очікується південно-східний, 5-12 м/с.