На Вінниччині від грипу помер 3-річний хлопчик
15:14, 25 лютого 2008Суспільство
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Удома лікували тиждень
У Вінницькій області від грипу помер 3-річний хлопчик.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління МНС України у Вінницькій області.
Згідно з повідомленням, 22 лютого о 8.00 в Гайсинську центральну районну лікарню був госпіталізований 3-річний Станіслав, житель села Мар’янівка, з важким перебігом грипу. За словами батьків, до госпіталізації лікування проводилося в домашніх умовах впродовж 6-7 днів. Через декілька годин хлопчик від даної хвороби помер.
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