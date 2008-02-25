Ахметов збільшив свій дохід у 15 разів

Чистий прибуток ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» за підсумками 2007 року склав 19 млрд. грн., що в 15,8 рази більше, ніж за підсумками 2006 року. Про це повідомляється в прес-релізі СКМ, переданому УНІАН. (У 2006 році чистий прибуток СКМ склав 1 млрд. 232 млн. грн. - УНІАН).

У прес-релізі також повідомляється, що 14 квітня 2008 року в Донецьку відбудуться загальні збори акціонерів ЗАТ «СКМ», до порядку денного якого, зокрема, включені питання, пов`язані із затвердженням результатів фінансово-господарчої діяльності і фінансової звітності Товариства за 2007 рік, а також питання про розподіл прибутку компанії, одержаного минулого року.

Згідно з даними фінансової звітності ЗАО «СКМ» за 2007 рік (не консолідованоъ, без урахування результатів діяльності підприємств Групи), в результаті проведених в компанії корпоративних перетворень, розмір довгострокових фінансових інвестицій компанії виріс на 28 млрд. грн.

«Зростання ринкової вартості наших активів - це результат роботи команди СКМ і роботи багатотисячних колективів підприємств Групи. За сім років нашої діяльності ми інвестували в розвиток наших підприємств мільярди доларів – в модернізацію, реконструкцію, в програми з підвищення ефективності. Ринок гідно оцінює нашу роботу: ринкова вартість акцій практично всіх підприємств після нашого приходу на них як інвестора істотно виросла і продовжує зростати і сьогодні», - цитує прес-служба СКМ слова генерального директора ЗАТ «СКМ» Олега ПОПОВА.

О.Попов також відзначив, що «минулого року була проведена величезна робота, і зараз структура власності усередині Группи СКМ зрозуміла і прозора і для українських, і для зарубіжних аудиторій. З упевненістю можу заявити: у 2007 році ми зробили ще один крок у побудові сильного, ефективного, конкурентоздатного українського бізнесу світового рівня. У 2008 році ми сконцентровані на підвищенні якості корпоративного управління. Ми націлені на те, щоб цього року максимально наблизиться до вибраної нами цільової моделі корпоративного управління, яка відповідає світовій практиці і є абсолютно інноваційною для України», наводить прес-реліз слова гендиректора СКМ.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» - найбільша управляюча компанія України, яка володіє і управляє активами в гірничо-металургійній, енергетичній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медійній галузях, а також у сфері рітейла і нерухомості. Зокрема, в Группу СКМ входять компанії «Метінвест Холдинг», ДТЕК, Фарлеп-інвест, Оптима Телеком, СКМ Фінанс, ЗАТ «Сегодня Мультимедіа», ТРК Україна, СКМ Істейт, Український Рітейл та інші.

90% акцій ЗАО «СКМ» належить бізнесменові Рінату АХМЕТОВУ.