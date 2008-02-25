«Укрнафта» припинила продавати бензин на 563 АЗС

ВАТ «Укрнафта» з 25 лютого вимушено припиняє реалізацію світлих нафтопродуктів у власній мережі автозаправних станцій, яка налічує 563 станції майже у всіх регіонах України.

До цього кроку компанію змушує чинне законодавство, зокрема Закон України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти», повідомили УНІАН у прес-центрі «Укрнафти».

У повідомленні наголошується, що у зв`язку з відсутністю власних переробних потужностей і забороною направляти видобуту нафту на давальницьких умовах для переробки, встановлену чинним законодавством, компанія реалізовує весь обсяг видобутої нафти на комерційних аукціонах.

З метою забезпечення нафтопродуктами власної мережі АЗС до березня 2007 року «Укрнафта» закуповувала їх у комерційних структур. Зі вступом в дію в 2007 році вищезазначеного закону компанія реалізовувала у власній мережі АЗС світлі нафтопродукти комерційних структур за договором комісії, одержуючи за цю комісійну винагороду. Проте комерційні структури відмовилися надалі надавати нафтопродукти на реалізацію у зв`язку зі збитковістю, а придбати їх на ринку компанія не може через те, що за вищезазначеним законом у тендері мають взяти участь не менше трьох учасників.

При цьому компанія зазначає, що на оголошений тендер з цього приводу не з`явився жодний учасник.

Наступний тендер оголошено на 4 березня. Водночас компанія 8 лютого подала документи на отримання дозволу Міжвідомчої комісії з питань державних закупівель на проведення закупівлі у одного учасника. До сьогоднішнього дня ні дозволу, ні будь-якого іншого рішення Міжвідомчої комісії не одержано.

Також компанія повідомляє, що докладе всіх зусиль для того, щоб максимально забезпечити соціальний захист майже 7 тис. працівників, які працюють в мережі АЗС, як це й передбачено колективним договором ВАТ «Укрнафта».

Довідка УНІАН. ВАТ "Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, яка видобуває 75% нафти і газового конденсату від загального обсягу видобутку в країні. 50%+1 акція "Укрнафти" належать НАК "Нафтогаз України", 42% акцій контролює група "Приват".

Роздрібну реалізацію нафтопродуктів через власну мережу АЗС "Укрнафта" почала в червні 2004 року. На сьогоднішній день середня реалізація нафтопродуктів через одну АЗС компанії становить близько 10 тонн на добу.

АЗС компанії розташовані майже у всіх регіонах України, а саме: Крим – 16; Вінницька область – 18; Волинська – 22; Дніпропетровська – 68; Донецька – 7; Житомирська – 5; Закарпатська – 28; Запорізька – 63; Івано-Франківська – 12; Кіровоградська – 10; Київська – 17 (зокрема Київ – 4); Луганська – 8; Львівська – 63; Миколаївська – 9; Одеська – 29; Полтавська – 22; Рівненська – 30; Тернопільська – 19; Харківська – 23; Херсонська – 23; Хмельницька – 17; Черкаська – 33; Чернівецька – 9 і Чернігівська області – 12.

"Укрнафта" планує контролювати до 25% роздрібного ринку України.