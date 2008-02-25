Черновецький дав київському зоопарку нового директора

Новим директором Київського зоологічного парку з 21 лютого 2008 року призначено Світлану БЕРЗІНУ.

Про це повідомляється на офіційному інтернет-порталі столичного зоопарку.

С.БЕРЗІНА призначена на посаду розпорядженням Київського міського голови від 18 лютого 2008 р. № 31.

Як повідомили УНІАН у приймальні Київського зоопарку, Олексій ТОЛСТОУХОВ, який протягом останніх півроку був в.о. гендиректора зоопарку, залишається на своїй посаді першого заступника гендиректора.

Федір РОМАШ, який керував столичним зоопарком з жовтня 2006 р. по 31 серпня 2007 р. написав заяву про звільнення.

Довідка УНІАН. С.БЕРЗІНА народилась 3 травня 1974 р. в місті Маріуполь Донецької області.

Закінчила Київський торгівельно-економічний університет, за фахом - менеджер-економіст.

Обіймала посаду директора комунального підприємства «Центр ідентифікації тварин».