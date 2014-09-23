По всій Донецькій області є серйозні проблеми з медикаментами
На всій території Донецької області в даний час існують серйозні проблеми з медикаментозним забезпеченням населення.
Про це повідомили в прес-службі Донецької обласної держадміністрації (ОДА) з посиланням на заступника голови, директора департаменту охорони здоров'я ОДА Олену Петряєву.
Читайте такожПонад 70% людей, що проживають в зоні АТО, мають потребу у продуктах харчування - дослідженняЗа її словами, зокрема, не вистачає антибіотиків, а також препаратів для лікування серцево-судинних і виразкових захворювань.
Вона додала, що ці проблеми стосуються як окупованих терористичною організацією «Донецька народна республіка» територій, так і підконтрольних Україні. Олена Петряєва зазначила, що на окупованих територіях області аптеки не мають можливості закуповувати медикаменти, оскільки не працює банківська система. Внаслідок цього не проводяться нові закупівлі, і асортимент препаратів скорочується.
Що стосується лікувальних установ на цих територіях, тут також є проблеми із забезпеченням медикаментами - Держказначейство не пропускає платежі.
Також вона зазначила, що існують перебої з медикаментами і на підконтрольних української влади територіях. «Тут проблема полягає у заборгованості перед постачальниками медикаментів, яка на сьогодні становить близько 5 млн грн», - заявила Олена Петряєва.
Говорячи про забезпечення ліками хворих на цукровий діабет, заступник голови ОДА повідомила, що на сьогоднішній день інсулін вітчизняного виробництва доставлений в міста. Крім того, днями планується поставка інсуліну імпортного виробництва, проте залишаються проблеми з його доставкою на окуповані території, підкреслила Олена Петряєва.