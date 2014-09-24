Українські медики не дали померти підлітку, котрому снайпер навиліт прострілив голову

Це сталося в понеділок на околиці Маріуполя, коли хлопець катався на велосипеді, йдеться в сюжеті ТСН.

Куля потрапила в лоб, пройшла мозок та вийшла через потилицю. Диво вже те, що він не помер миттєво на місці, кажуть медики.

Підлітка гелікоптером доправили до Дніпропетровської обласної лікарні. Усю ніч його оперували найкращі лікарі й таки врятували йому життя.

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Зараз підліток без тями в реанімації, на апараті штучної вентиляції легенів. Але в нього є шанси повернутися до нормального життя.

"Як правило, з такими пораненнями гинуть. Але ми сподіваємося, що ми його врятуємо. Те, що вже зроблено і те, що він на сьогодні живий – вже дуже великий подвиг", - каже головний лікар обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.