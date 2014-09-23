Керченська переправа може зупинити роботу через погодні умови
Керченська поромна переправа, яка наразі є єдиною транспортною артерією, що пов'язує анексований Крим з материковою Росією, знову може призупинити свою роботу через негоду, що насувається.
Про це повідомляє прес-служба єдиної транспортної дирекції в Криму.
За даними метеослужб, на Керченській переправі 23-24 вересня очікується погіршення погоди – дощі й посилення вітру до 25-30 метрів за секунду. Станом на 10.00 вівторка, 23 вересня, в порту «Крим» своєї черги на пором очікують 1050 автомобілів.
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Керченська поромна переправа є єдиною транспортною артерією, що пов'язує Крим з материковою Росією. На переправі курсують шість поромів. Після анексії Криму Росією переправа почала зазнавати додаткового транспортного навантаження. Якщо в липні-серпні спостерігалися багатокілометрові черги на пором у бік Криму в порту «Кавказ», то в серпні такі ж черги відмічені в напрямку з Криму на Кубань.
Нагадаємо, що на шляху з Росії до Криму знову величезні черги. Люди обурені умовами, в яких їм доводиться чекати на переправу.