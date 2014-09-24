За добу із зони АТО виїхали понад 640 осіб

Про це повідомляє Міжвідомчий координаційний штаб з питань соціального забезпечення громадян, які переміщуються з районів проведення антитерористичної операції та тимчасово окупованої території.

Так, згідно з оперативною інформацією, загальна кількість громадян України, які переселені з Автономної Республіки Крим та міста Севастополь до інших регіонів, становить 17 тис. 928 осіб, у тому числі 5 тис. 68 дітей, 1 тис. 269 інвалідів та осіб похилого віку. За добу переселено – 12 осіб, у тому числі 3 дитини та 3 інваліди та особи похилого віку.

З району проведення АТО до інших регіонів переселено 243 тис. 530 осіб, у тому числі 80 тис. 459 дітей, 37 тис. 122 інваліди та осіб похилого віку (у тому числі тимчасово переміщених в межах Донецької області - 53 тис. 994 особи). За добу – 643 особи, у тому числі 138 дітей та 171 інвалід та особи похилого віку.

Всього тимчасово розміщено 261 тис. 458 осіб, у тому числі 85 тис. 527 дітей, 38 тис. 391 інвалід та особи похилого віку. За добу – 655 осіб, у тому числі 141 дитина, 174 інваліди та особи похилого віку.

З урахуванням тимчасово переміщених в межах Луганської області (за повідомленням Луганської ОДА - 26 тис. 237 осіб), загальна кількість внутрішньо переміщених осіб становить 287 тис. 695 осіб.

Читайте такожООН: на Донбасі загинули понад 3,5 тисячі осібВідзначається, що найскладніша ситуація щодо розміщення громадян, організації їх життєзабезпечення складається у Донецькій області (розміщено 54 тис. 55 осіб), Києві (32 тис. 688 осіб), Запорізькій (27 тис. 235 осіб), Дніпропетровській (27 тис. 149 осіб), Луганській (26 тис. 237 осіб), Харківській (19 тис. 775 осіб), Одеській (14 тис. 313 осіб) областях.

Найменша кількість розселених у Волинській (1 тис. 279 осіб), Тернопільській (1 тис. 388 осіб), Чернівецькій (1 тис. 663 особи), Рівненській (1 тис. 719 осіб) та Закарпатській (1 тис. 826 осіб) областях.