На пісенному Євробаченні Ірландію представлятиме лялька (фото)

На пісенному конкурсі Євробачення цього року Ірландію представлятиме лялька Індичка-Дастін. Таке рішення ухвалене за наслідками голосування глядачів конкурсу «Європісня-2008». Іграшковий птах, який виконав пародійну пісню, переміг п`ятьох фіналістів. Індичка Дастін вже два десятиліття бере участь в різних телешоу і має культову популярність в Ірландії. Черговий конкурс Євробачення пройде в травні в Белграді.

Радіо Свобода