"Укртелеком" через дії окупантів відключив у Севастополі всіх абонентів

Один із найбільших українських операторів телекомунікацій «Укртелеком» тимчасово припиняє надання телекомунікаційних послуг у місті Севастополі у зв'язку з незаконним проведенням інвентаризації майна компанії окупаційною владою півострова, повідомляє прес-служба оператора.

«Укртелеком» вважає постанову уряду Севастополя № 314 від 22 вересня 2014 року «Про інвентаризацію майна ВАТ «Укртелеком» і намір провести комплексну перевірку законності приватизації своїх активів, що раніше належали Україні, зокрема телефонної кабельної каналізації міста, незаконною і такою, що має ознаки рейдерської атаки», - йдеться у повідомленні.

«Укртелеком» також вважає незаконним усунення директора Севастопольського філіалу компанії з посади на час проведення інвентаризації.

«Дії влади Севастополя чинять замах на приватну власність ВАТ «Укртелеком» і суперечать законодавству України, Російської Федерації і нормам міжнародного права про недоторканність приватної власності», - повідомляють у компанії.

При цьому прес-служба зазначає, що обставини, що склалися в Севастополі, «ставлять під загрозу подальшу роботу оператора і забезпечення телекомунікаційними послугами жителів усього півострова Крим».

Читайте також"Укртелеком" у Криму перейменували в "Наштелеком"Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня окупаційна влада Криму відправила «Укртелекому» письмове повідомлення з вимогою передати у власність міста активи оператора у Севастополі. У листі також наголошувалося, що, згідно з розпорядженням кримської влади, майновий комплекс кабельної каналізації Севастополя буде закріплений за компанією «Севастополь телеком», у зв'язку з цим доступ до каналізації відбуватиметься виключно з дозволу начальника Управління зв'язку інформаційних технологій уряду Севастополя.

Після цього «Укртелеком» заявив, що компанія не планує продавати свої активи і закривати бізнес в анексованому Росією Криму. Також оператор спростовував інформацію про планований перехід співробітників кримських підрозділів до новоствореного «Севастополь телеком».

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України, компанія також є лідером ринку широкосмугового доступу до Інтернету.

Контрольний пакет акцій компанії належить групі українського бізнесмена Ріната Ахметова «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).