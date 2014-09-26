Через окупацію Україна поступилася в рейтингу свободи слова Грузії та Молдові

Гірше, ніж в Україні, зі свободою слова у Вірменії, Азербайджані й Білорусі. Такими є результати щоквартального вимірювання індексу свободи медіа «Східного партнерства», повідомляє Радіо Свобода.

Директор з програмної діяльності «Інтерньюз-Україна», яка спільно з неурядовими організаціями з інших країн-учасниць проводить це дослідження, Андрій Кулаков пояснив основні причини відставання України від Грузії та Молдови: «У нас минув майданний синдром полювання на журналістів на великій території. Тепер це триває далі на окупованих територіях. Коли в журналістів стріляють, коли вони залишаються мішенню агресії та насильства, це все дуже впливає на рейтинг та стан свободи слова в Україні».

Читайте такожАктивісти та журналісти, які йдуть у парламент, залишають свої організаціїЗа словами авторів рейтингу, стан свободи слова в Україні сьогодні є невизначеним, оскільки не відомо, як достеменно розвиватиметься далі ситуація в умовах конфлікту з Росією та суспільних трансформацій після Майдану.

«Ми усунули режим Януковича. Журналістська спільнота тієї чи іншою мірою здебільшого підтримала президента Порошенка та його уряд. Як поведе себе індекс в наступних кварталах, наразі просто не відомо», – пояснює менеджер проекту «Моніторинг свободи медіа країн «Східного партнерства» Наталія Сад.

Індекс свободи медіа оцінюють по десять експертів з кожної країни-учасниці «Східного партнерства».