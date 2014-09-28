Жертвами ДТП під Сімферополем виявилися кримські татари
20:23, 28 вересня 2014Суспільство
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Жертвами великої ДТП під Сімферополем, що сталася через провал ґрунту на дорозі, виявилися членами однієї кримсько-татарської сім'ї.
У ДТП під Сімферополем загинули кримські татари / УНІАН
Тіла шести загиблих, серед яких двоє дітей, вже передані родичам для поховання. Про це агентству ИТАР-ТАСС повідомив заступник голови окупаційної ради міністрів республіки Дмитро Полонський.
Для розслідування аварії створена спеціальна комісія, куди увійшли представники Мінтрансу РФ і Росавтодору.
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Вдень 28 вересня прийшли обшуки в організаціях, які брали участь в будівництві, проектуванні та приймання об'їзної автодороги під Сімферополем. Слідчі заходи пройшли в рамках розслідування справи за статтею «Заподіяння смерті з необережності двом або більше особам», яке було порушено вранці в неділю.
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