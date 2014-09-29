У Харкові "замінували" житловий будинок та пам’ятник Леніну

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на пункт управління начальника Цивільного захисту в Харківській області.

Анонімний дзвінок про мінування житлового будинку за адресою Московський проспект, 128 надійшов вчора, 28 вересня, о 17:45. На місце події виїхали підрозділи міліції, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки України. Перевірка об’єкта тривала майже 2 години. Вибухонебезпечних предметів виявлено не було. За цим фактом проводяться слідчі дії.

Читайте такожНа Харківщині звалили ще один пам'ятник ЛенінуІнформація про замінування пам’ятника Леніну на площі Свободи надійшла до міліції вчора, 28 вересня, о 18:28. Ця інформація також не підтвердилася.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня учасники мітингу за єдність України мітингу знесли пам’ятник Леніну на площі Свободи. За цим фактом міліція спочатку відкрила кримінальне провадження, однак пізніше його закрила, з огляну на видане головою Харківської ОДА Ігорем Балутою розпорядження про демонтаж пам’ятника.