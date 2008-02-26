Мостобуд і The Sun Land Group Corp. підписали угоду на $7 мільярдів

Українське ВАТ “Мостобуд” та американська компанія The Sun Land Group Corp. підписали угоду про мостобудівництво в Україні на загальну суму в 7 млрд. доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, підписання угоди про фінансову допомогу та управління проектами з будівництва мостів в Україні відбулося сьогодні у Парижі між президентом The Sun Land Group Corp. Жозе Даніелем МЕХІА та головою наглядової ради ВАТ “Мостобуд” Володимиром ПРОДИВУСОМ.

На церемонії підписання угоди також був присутній голова Національного агентства з питань підготовки та проведення в Україні фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року Євген Червоненко.

У прес-релізі з нагоди підписання угоди зазначається, що цей проект стане першою фазою масивного проекту будівництва автомагістралей в Україні напередодні проведення фіналу Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

“Sun Land зможе допомогти у залученні міжнародних кредитних ресурсів для українського уряду, що дасть можливість “Мостобуду” швидко завершити масивне будівництво мостів”, - заявив з цього приводу Ж.Д.МЕХІА.

У прес-релізі також ідеться, що ця угода є лише одним із кроків американської компанії, спрямованих на створення міжнародного консорціуму з будівництва і кредитування для досягнення цілей договору компанії з українським урядом.

У свою чергу В.ПРОДИВУС в інтерв’ю УНІАН зазначив, що цей контракт є найбільшим в історії діяльності компанії.

“Для “Мостобуду” – це дуже важливий крок у розвитку не тільки в Україні, але й у світі”, - сказав він, зазначивши, що підписання цього контракту дасть можливість українській компанії співпрацювати з The Sun Land Group Corp. у будівництві вугільного порту в Колумбії та причалу в Домініканській Республіці.

*** The Sun Land Group Corp. – американська компанія, що з 1993 року займається питаннями фінансової допомоги, управління проектами, здійсненням експертиз з розвитку інфраструктури країн в усьому світі. Серед партнерів компанії – Florida Export Finance Corporation, що є партнером у Флориді американського Export-Import Bank.

ВАТ “Мостобуд” – лідер українського ринку мостобудування. Зараз компанія будує Подільський мостовий перехід в Києві та автотранспортну магістраль у Запоріжжі.