Поїзд Донецьк-Севастополь потрапив під обстріл - ЗМІ
01:55, 30 вересня 2014Суспільство
1 0
Пасажирський потяг сполученням Донецьк-Севастополь потрапив під артилерійський обстріл під час прибуття на станцію Донецьк в неділю.
Поїзд Донецьк-Севастополь потрапив під обстріл dn.vgorode.ua
Про це "ОстроВу" повідомило джерело на Донецькій залізниці.
За словами джерела, 28 вересня під час підходу поїзда до зупинки станції "Донецьк" в районі Путилівського мосту в результаті бойових дій уламками снарядів були розбиті 6 вікон останнього пасажирського вагону і частково пошкоджено кузов вагона. Постраждалих немає.
Читайте такожВночі в Донецьку бойовики обстріляли райраду, житлові будинки та фабрику
У понеділок з боку вулиці Артемівської відбулося потрапляння снаряду в район транзитної зали вокзалу "Донецьк". Внаслідок цього була пошкоджена плитка на будівлі та вибиті кілька вікон.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter