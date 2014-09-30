Поїзд Донецьк-Севастополь потрапив під обстріл - ЗМІ

01:55, 30 вересня 2014
Суспільство
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Пасажирський потяг сполученням Донецьк-Севастополь потрапив під артилерійський обстріл під час прибуття на станцію Донецьк в неділю.

dn.vgorode.ua

Про це "ОстроВу" повідомило джерело на Донецькій залізниці.

За словами джерела, 28 вересня під час підходу поїзда до зупинки станції "Донецьк" в районі Путилівського мосту в результаті бойових дій уламками снарядів були розбиті 6 вікон останнього пасажирського вагону і частково пошкоджено кузов вагона. Постраждалих немає.

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У понеділок з боку вулиці Артемівської відбулося потрапляння снаряду в район транзитної зали вокзалу "Донецьк". Внаслідок цього була пошкоджена плитка на будівлі та вибиті кілька вікон.

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