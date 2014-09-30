Поїзд Донецьк-Севастополь потрапив під обстріл - ЗМІ

Про це "ОстроВу" повідомило джерело на Донецькій залізниці.

За словами джерела, 28 вересня під час підходу поїзда до зупинки станції "Донецьк" в районі Путилівського мосту в результаті бойових дій уламками снарядів були розбиті 6 вікон останнього пасажирського вагону і частково пошкоджено кузов вагона. Постраждалих немає.

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У понеділок з боку вулиці Артемівської відбулося потрапляння снаряду в район транзитної зали вокзалу "Донецьк". Внаслідок цього була пошкоджена плитка на будівлі та вибиті кілька вікон.