У Петербурзі порушили справу щодо продавця футболок з емблемою "Азова"

Чоловіка виманили на зустріч прихильники місцевого депутата Віталія Мілонова, які знайшли його оголошення в соцмережах, повідомляє "Фонтанка.ру". "Йому була призначена зустріч, щоб провести "контрольну закупівлю". Він щось запідозрив, почав стріляти з травматичної зброї", - розповів Віталій Мілонов.

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Продавця затримали, кримінальну справу порушено за ст. 213 Кримінального кодексу РФ ("хуліганство").

Екстремістські мотиви підозрюваному не висуваються, хоча слідчі Слідчого комітету звинувачують його у "зв'язках з "Правим сектором", які сам Володимир Рязанцев відкидає.