У Петербурзі порушили справу щодо продавця футболок з емблемою "Азова"
12:19, 30 вересня 2014Суспільство
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У Петербурзі порушено кримінальну справу щодо 29-річного Володимира Рязанцева, який продавав футболки з емблемою українського батальйону "Азов".
У Петербурзі затриманий продавець футболок з ємблемой батальйону "Азов" / фото espreso.tv
Чоловіка виманили на зустріч прихильники місцевого депутата Віталія Мілонова, які знайшли його оголошення в соцмережах, повідомляє "Фонтанка.ру". "Йому була призначена зустріч, щоб провести "контрольну закупівлю". Він щось запідозрив, почав стріляти з травматичної зброї", - розповів Віталій Мілонов.
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Продавця затримали, кримінальну справу порушено за ст. 213 Кримінального кодексу РФ ("хуліганство").
Екстремістські мотиви підозрюваному не висуваються, хоча слідчі Слідчого комітету звинувачують його у "зв'язках з "Правим сектором", які сам Володимир Рязанцев відкидає.
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