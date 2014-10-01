Названі найбільш сприятливі країни для життя пенсіонерів
Норвегія, Швеція і Швейцарія визнані найсприятливішими країнами з точки зору якості життя для літніх людей.
Про це свідчать результати рейтингу Global AgeWatch Index-2014, складеного міжнародною благодійною організацією HelpAge International за підтримки ООН, передає "Сьогодні".
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У цьому рейтингу, який оцінює рівень життя людей похилого віку, Україна опустилася з 66-го на 82-е місце, поступившись однією позицією Гані і обігнавши на один пункт Марокко. Даний показник є найгіршим серед країн Східної Європи.
Згідно з рейтингом, істотно погіршилися можливості і показники здоров'я літніх українців.
Топ найбільш сприятливих країн для життя літніх людей виглядає так:
Норвегія;
Швеція;
Швейцарія;
Канада;
Німеччина;
Нідерланди;
Ісландія;
США;
Японія;
Нова Зеландія.
У двадцятці з'явилися 2 новачка - Ізраїль (18-й) і Естонія (20-а).
Перші 20 країн відрізняються високим ВВП на душу населення, значним рівнем пенсійного забезпечення, високою забезпеченістю медичними послугами і наявністю підтримки соціального середовища. У цих країнах тема старіння часто обговорюється в національних дебатах і державній політиці, оскільки частка літніх людей дуже помітна (від 18% в Ісландії до 32% в Японії).
З країн колишнього СРСР, які увійшли в рейтинг, найвищу сходинку після Естонії, займає Грузія (28), далі йдуть Латвія (35), Вірменія (40), Киргизія (49), Литва (60), Таджикистан (61), Білорусія (64) і Молдавія (74-е місце).
Найгіршою країною для літніх людей визнаний Афганістан (96).
Всього в рейтингу 96 держав, при цьому дослідження охоплює 89% від числа літніх людей у світі.