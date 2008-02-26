Міттал хоче ”вичавити” з Кріворіжсталі у півтори рази більше

Робоча група Міністерства промислової політики України розглядає пропозиції ВАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” щодо реконструкції металургійного комбінату.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам заступник міністра промислової політики Сергій ГРИЩЕНКО.

За його словами, проектом реконструкції меткомбінату передбачається збільшення виплавки сталі в півтора разу - до 12 млн. тонн на рік (за підсумками 2007 року ВАТ “АрселорМіттал Кривий Ріг” виробило 8,1 млн. тонн сталі - УНІАН).

С.ГРИЩЕНКО також повідомив, що протягом двох місяців робоча група розгляне пропозиції “АрселорМіттал” і ухвалить рішення.

“Це дуже серйозне питання, оскільки пропозиції щодо реконструкції підприємства пов`язані з умовами договору купівлі-продажу «Криворіжсталі», а всі чудово знають, як серйозно уряд ставиться до виконання умов цього договору”, - додав заступник міністра.

Довідка УНІАН. Компанія Mittal Steel Germany GMBH (Німеччина) наприкінці жовтня 2005 року придбала 93,02% пакет акцій ВАТ КГМК «Криворіжсталь».

«АрселорМіттал Кривий Ріг» є найбільшим виробником металопродукції в Україні і спеціалізується на виробництві сталі, готового прокату, чавуну, агломерату й інших видів металургійної продукції.

До 90% продукції комбінат поставляє на експорт.

18 липня 2006 р. компанія Mittal Steel повідомила про злиття з компанією Arcelor. Сьогодні Arcelor Mittal є світовим лідером металургійної галузі, працюючи більш ніж у 60 країнах світу. Корпорація зареєстрована в 2007 році.