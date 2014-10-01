У Сєвєродонецьку знесли обгорілий бюст Леніна
20:57, 01 жовтня 2014Суспільство
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У Сєвєродонецьку Луганської області міські служби демонтували бюст Леніна на перехресті вул. Леніна та Першотравневої.
Бюст Леніна демонтували / wikimapia.org
Як пише sever.lg.ua з посиланням на заступника міського голови Петра Чернишина, це був вимушений крок влади.
Причиною демонтажу став той факт, що кілька днів тому на бюст наділи автомобільну покришку і підпалили.
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У результаті обгоріла фарба. Крім того, з бюста відвалився ніс. Як уточнюється, міська влада буде вирішувати, що робити з демонтованим бюстом далі.
Нагадаємо, в минулу неділю в Харкові знесли найбільший пам'ятник Леніну в Україні.
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