Гіркін став персоною нон грата у російських теленовинах

00:44, 02 жовтня 2014
Суспільство
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Російська пропаганда перестала експлуатувати прізвище одного з ватажків донецьких терористів Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).

REUTERS

Про це у себе в Twitter пише заступник головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Володимир Варфоломєєв.

"Герой Новоросії" Ігор Гіркін/Стрєлков - персона нон грата в теленовинах. (Перший, Росія, ТВЦ, НТВ, П'ятий, РЕН)", - написав він.

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Раніше повідомлялося, що один з лідерів донецьких терористів Ігор Стрєлков (Гіркін) виїхав до Росії і заявив, що не повернеться на Донбас найближчим часом.

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