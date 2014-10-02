Гіркін став персоною нон грата у російських теленовинах
00:44, 02 жовтня 2014Суспільство
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Російська пропаганда перестала експлуатувати прізвище одного з ватажків донецьких терористів Ігоря Стрєлкова (Гіркіна).
REUTERS
Про це у себе в Twitter пише заступник головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Володимир Варфоломєєв.
"Герой Новоросії" Ігор Гіркін/Стрєлков - персона нон грата в теленовинах. (Перший, Росія, ТВЦ, НТВ, П'ятий, РЕН)", - написав він.
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Раніше повідомлялося, що один з лідерів донецьких терористів Ігор Стрєлков (Гіркін) виїхав до Росії і заявив, що не повернеться на Донбас найближчим часом.
"Герой Новоросії" Ігор Гиркин/Стрільців - персона нон грата в теленовинах. (Перший, Росія, ТВЦ, НТВ, П'ятий, РЕН) pic.twitter.com/mXlrcXxTNV
- Володимир Варфоломєєв (@Varfolomeev) Жовтень 1, 2014
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