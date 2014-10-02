Гіркін став персоною нон грата у російських теленовинах

Про це у себе в Twitter пише заступник головного редактора радіостанції "Ехо Москви" Володимир Варфоломєєв.

"Герой Новоросії" Ігор Гіркін/Стрєлков - персона нон грата в теленовинах. (Перший, Росія, ТВЦ, НТВ, П'ятий, РЕН)", - написав він.

Читайте такожГіркін переховується в російському монастирі (фото, відео)

Раніше повідомлялося, що один з лідерів донецьких терористів Ігор Стрєлков (Гіркін) виїхав до Росії і заявив, що не повернеться на Донбас найближчим часом.