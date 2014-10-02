Харківська міськрада стверджує, що роботи біля знесеного Леніна вночі проводила міліція

Харківська міськрада не проводила жодних робіт сьогодні вночі біля постаменту пам'ятника Леніну.

Про це повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко, міськрада не проводила ніяких робіт сьогодні вночі біля постаменту пам'ятника Леніну.

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За його словами, ці роботи проводилися з розпорядження харківської міліції.

“Цього не робила міськрада. Це міліція обнесла, ми до них раніше зверталися”, - сказав Сидоренко.

Він також зауважив, що міська влада найближчим часом планує розпочати приведення постаменту пам'ятника Леніну до ладу.

Наразі біля пам'ятника немає ані його захисників, ані людей, які підтримували знесення скульптури.

Під час робіт з встановлення риштування робітники не зняли закріплені на вершині постаменту прапори України.

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Як повідомляв УНІАН, 28 вересня після мітингу радикально налаштовані молоді люди знесли пам’ятник Леніну на площі Свободи. Наступного дня Харківський міський голова Геннадій Кернес заявив про намір відновити монумент.

Громадські ж активісти заявили, що на місці монумента Леніну має бути встановлений пам’ятник Богородиці або воїнам АТО.