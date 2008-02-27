Заміська база футбольного клубу “Металіст” піде з молотка

Харківська обласна рада виставила на продаж заміську базу футбольного клубу “Металіст” (Харків).

Як повідомляє прес-служба облради, на продаж виставлено майновий комплекс з будівлями, спорудами, інвентарем та обладнанням у с. Високому. Стартова вартість комплексу становить 2 млн. 765 тис. 553 грн., а також податок на додану вартість – 553 тис. 110 грн.

Як зазначено в повідомленні про конкурс, яке опубліковане на сайті обласної ради, футбольну базу зараз орендує ВАТ “Футбольний клуб “Металіст”, угоду підписано до 28 січня цього року.

Умови для покупця стандартні – 5 років зберігати профіль та створювати робочі місця.

Відбудеться конкурс за 50 днів після публікації повідомлення, подати заявку можна не пізніше ніж за 7 днів до конкурсу.