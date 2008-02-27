Вперше в своїй історії курс євро перевищив 1,5 долара

Вперше за всю історію загальноєвропейської валюти її курс перевищив півтора долари за один євро, повідомляє AFP.

У вівторок 26 лютого на світових фінансових ринках спостерігалось чергове зниження курсу американської валюти, пов`язане з побоюваннями рецесії в економіці США.

Цього ж дня стало відомо про те, що ціна нафти на Лондонській біржі перевищила 100,03 долара за барель, що також є історичним рекордом для цього торгового майданчика, відзначає Лента.ру.

Крім того, 26 лютого з`явилися нові дані про зростання цін в США. Згідно з цією інформацією, ціни виробників у США за рік - з лютого 2007 року по січень 2008-го - виросли на 7,4 відсотка, а за останній місяць - на один відсоток. Як відзначають аналітики, такого різкого стрибка цін в США не було з жовтня 1981 року.

Зростання цін на різні товари, послуги і енергоносії, а також падіння курсу долара відбувається на тлі зусиль, які роблить американська влада для недопущення спаду в економіці.

Так, Федеральна резервна система вже кілька разів знижувала облікову ставку, а керівництво країни схвалило план стимулювання споживчого попиту, в рамках якого громадянам США повернуть податків на загальну суму в приблизно 160 мільярдів доларів.

Як відзначають аналітики, ці заходи можуть благотворно позначитися на темпах економічного зростання, але можуть спричинити значне збільшення темпів інфляції. Так споживчі ціни в США виросли в січні на 0,4 відсотка. Інфляція перевищила прогнози фахівців, які розраховували на 0,3-процентне підвищення.