Визнання Косово суперечить українським інтересам?

Офіційний Київ проводить консультації щодо визначення статусу Косово з представниками ЄС, США та Росії. Про це у вівторок повідомив речник міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

Визначатися щодо статусу Косово Україна буде самостійно, виходячи винятково зі своїх національних інтересів, відзначив речник МЗС. За словами Кирилича, визначення позиції – це тривалий процес, найважливішим нині є збереження миру на Балканах. Експерт центру економічних та політичних досліджень ім. Разумкова Валерій Чалий вважає, що Україні не слід поспішати з визначенням своєї позиції щодо Косово, оскільки визнання незалежності краю може загострити внутрішньополітичне протистояння. «Визнання незалежності Косово сьогодні зашкодило б українським національним інтересам. Ці причини носять і зовнішній характер ролі України, як арбітра миротворця. Крім цього, таке рішення дало б додатковий серйозний аргумент для внутрішньополітичних конфліктів», - каже експерт. Утім, на думку Чалого, територіальні конфлікти Україні не загрожують.

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