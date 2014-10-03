За добу в Донецьку у результаті обстрілу бойовиками поранено 6 мирних жителів

У Донецьку за минулу добу в результаті бойових дій 1 людина загинула, 6 – дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міськради.

Зокрема, в прес-службі підтвердили, що вчора в результаті вечірнього обстрілу Донецька загинув чоловік – представник міжнародної організації «Червоний Хрест».

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Також у результаті вечірнього обстрілу Донецька у четвер, 2 жовтня, було поранено уламком жінку в районі вул. Любавіна, 34.

«Всього за вчорашній день у Донецьку дістали осколкові і вогнепальні поранення ще 5 осіб», - зазначив представник Донецької міськради.