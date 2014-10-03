РФ перекинула під Донецький аеропорт підрозділ безпілотників та важку бронетехніку

Донецький аеропорт контролюється силами антитерористичної операції, оборону об’єкту посилено, проведено часткову ротацію особового складу та техніки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки та оборони Андрій Лисенко.

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«Тривають безперервні бої за Донецький аеропорт. Вчора українські військові двічі відбивали атаки бандитів та російських найманців, які рухались під прикриттям танків та зенітних установок. Нашою розвідкою зафіксовано прибуття в цей район значних сил бронетехніки, важкої артилерії та особового складу. Для повітряної розвідки та керування вогнем росіяни перекинули під аеропорт цілий підрозділ безпілотних літальних апаратів, якими керують російські спеціалісти. На даний момент Донецький аеропорт контролюється силами АТО. Позиції для оборони цього об’єкту посилено, проведено часткову ротацію особового складу українських військових та техніки. Наші військові повністю готові відбити черговий штурм терористів», - наголосив Лисенко.

Він також зазначив, що на ділянках кордону, які контролюються українськими військовими, збройних сутичок і порушень повітряного простору не зафіксовано.

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Як повідомляв УНІАН, у ніч на 26 травня на територію Донецького аеропорту увірвалися озброєні бойовики «Донецької народної республіки» з вимогою вивести українських військових з території аеропорту.

27 травня українські силовики взяли під контроль аеропорт в Донецьку. З того дня бойовики не припиняють обстріли аеропорту.