Семенюк почала готувати Укртелеком на продаж

Фонд державного майна України оголосив про початок підготовки до проведення конкурсу з продажу 67,79% пакета акцій ВАТ «Укртелеком» з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням прес-служби, Фонд держмайна пропонує потенційним покупцям взяти участь в розробці умов продажу пакета акцій «Укртелекому».

Як повідомлялося, уряд раніше заявляв про свої плани провести конкурс з продажу 67,79% ВАТ “Укртелеком” в період з другої декади лютого по грудень 2008 року. Про це говориться в доповненні до розпорядження Кабінету міністрів України № 249-р від 6 лютого 2008 року.

Відповідно до обнародуваної інформації, пакет у розмірі 25%+1 акція буде закріплено в державній власності.

За словами заступника голови Фонду держмайна Дмитра ПАРФЕНЕНКО, впродовж місяця конкурсна комісія має напрацювати умови продажу “Укртелекому”. «Раніше, ніж до кінця лютого, ми це зробити не встигнемо, оскільки оцінка акцій при продажу на конкурсі здійснюється на кінець місяця, в якому прийнято план розміщення акцій», - зазначив він. Умови продажу, за його словами, має бути затверджено урядом на початку березня.

Д.ПАРФЕНЕНКО також зазначив, що з питання приватизації підприємства працює окрема група Держкомзв`язку. «Вони напрацьовують пропозиції щодо спецзв`язку – що треба зробити, щоб вивести спецзв`язок з «Укртелекому», - пояснив він.

«Укртелеком», згідно з рішенням уряду, внесено до списку підприємств, що приватизуються цього року.

ФДМУ планував у серпні - грудні 2007 року виставити на продаж на міжнародних фондових біржах 37,86% акцій «Укртелекому». На українських фондових біржах планувалося реалізувати 5% акцій "Укртелекому" по 1%.

У власності держави закріплено 50%+1 акція підприємства.