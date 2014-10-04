В ООН радять скоротити робочий тиждень до 4 днів

Про це повідомляє прес-служба ООН.

Експерти МОП наводять аргументи на користь скорочення робочого тижня. По-перше, це дозволить покращити здоров'я населення, оскільки багато захворювань в сучасному світі викликані перевтомою, постійним перебуванням в офісі і стресом.

По-друге, короткий тиждень дозволить створити більше робочих місць. По-третє, різні дослідження показують, що люди більш продуктивні, коли працюють менше. Ті, хто проводить в офісі довгі години, нерідко лише імітують бурхливу діяльність.

Згідно з іншими дослідженнями, люди, які присвячують роботі 4 дні в тиждень, частіше відчувають себе щасливими і задоволеними життям.

І, нарешті, один із найбільш вагомих аргументів у сучасному світі: відмова від одного робочого дня позитивно позначиться на навколишньому середовищі - хоча б тому, що поїздок на роботу і з роботи стане менше на кілька мільярдів в тиждень.

Чотиритижневий робочий тиждень - дуже популярна в наші дні тема, яку часто обговорюють у бізнес-колах. Цю ідею, як повідомляють в МОП, зокрема підтримують один із засновників компанії «Гугл» Ларрі Пейдж і мексиканський мільярдер Карлос Слім.