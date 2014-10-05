У Луганську бойовики захопили Свято-Троїцький собор

Про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Володимир Польовий. За його словами бойовики вигнали звідти священиків і заявили про перебудову храму в гуртожиток.

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Крім того, за його словами, на підконтрольній терористам території примусово нав'язується викладання в школах і вузах тільки російською мовою.