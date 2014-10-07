У Донецьку викрали начальника виправної колонії

Про це УНІАН повідомили у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Так, згідно оперативного зведення за минулу добу, в міліцію надійшла інформація про те, що в м. Донецьку невідомі озброєні особи викрали начальника виправної колонії № 82 з місця його проживання.

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