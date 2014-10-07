За завданням найманця Бабая жителів Херсонщини намагалися змусити приєднатися до бойовиків

21:06, 07 жовтня 2014
Суспільство
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У Херсонській області СБУ попередила спробу вербування громадян України до терористичної організації "ДНР".

REUTERS

Контррозвідка СБУ не допустила вербування до незаконних воєнізованих угруповань так званої «ДНР», мешканців Херсонської області для участі їх у бойових діях на боці бойовиків.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

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«Встановлено, що за завданням громадянина РФ Мажаєва О.І. – ватажка одного з бандформувань на прізвисько «Бабай», місцевий мешканець «Б», 1984 р.н., проводив агітаційну роботу серед своїх земляків, закликаючи їх найматися до банд терористів. Зловмиснику вдалося сформувати групу з 4 жителів Херсонської області. Зі слів затриманого, завербована група мала пройти військову підготовку у створеному російськими спецслужбами тренувальному таборі у м. Сімферополь АР Крим, після чого поповнити незаконні воєнізовані формування «ДНР». Спробу вербування було виявлено, а незаконну діяльність громадянина «Б» зупинено співробітниками Служби безпеки України», - повідомили у прес-центрі.

Зловмиснику оголошено офіційне застереження від СБУ щодо неприпустимості протиправної діяльності, яка містить ознаки злочину, передбаченого ст. 258 Кримінального кодексу України.

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