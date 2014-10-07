За завданням найманця Бабая жителів Херсонщини намагалися змусити приєднатися до бойовиків

Контррозвідка СБУ не допустила вербування до незаконних воєнізованих угруповань так званої «ДНР», мешканців Херсонської області для участі їх у бойових діях на боці бойовиків.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі СБУ.

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«Встановлено, що за завданням громадянина РФ Мажаєва О.І. – ватажка одного з бандформувань на прізвисько «Бабай», місцевий мешканець «Б», 1984 р.н., проводив агітаційну роботу серед своїх земляків, закликаючи їх найматися до банд терористів. Зловмиснику вдалося сформувати групу з 4 жителів Херсонської області. Зі слів затриманого, завербована група мала пройти військову підготовку у створеному російськими спецслужбами тренувальному таборі у м. Сімферополь АР Крим, після чого поповнити незаконні воєнізовані формування «ДНР». Спробу вербування було виявлено, а незаконну діяльність громадянина «Б» зупинено співробітниками Служби безпеки України», - повідомили у прес-центрі.

Зловмиснику оголошено офіційне застереження від СБУ щодо неприпустимості протиправної діяльності, яка містить ознаки злочину, передбаченого ст. 258 Кримінального кодексу України.