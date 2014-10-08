ДонНТУ переїде до Красноармійська

Про це повідомляє Міністерство освіті і науки України на своєму офіційному сайті.

У МОН зазначили, що ДонНТУ розміститься на базі Красноармійського індустріального інституту. Відповідний наказ підписано міністром Сергієм Квітом.

Міністерство закликало керівництво цього вищого навчального закладу забезпечити оперативне інформування співробітників і студентів про тимчасове переведення і вирішити всі питання забезпечення освітнього процесу.

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Як повідомляв УНІАН, студенти Донецького національного технічного університету просили перевести їх вуз на підконтрольну Україні територію. Ініціативна група активістів з числа студентів, аспірантів і викладачів даного університету, підготувала відповідне звернення до прем'єр-міністра України Арсенія Яценюку з проханням «допомогти в боротьбі за порятунок вузу».