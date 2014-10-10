Найбільше кияни бояться війни - опитування

Про це свідчать результати дослідження компанії "Research & Branding Group", проведеного у вересні, повідомив керівник компанії Євген Копатько.

За його словами, згідно з результатами дослідження, у столиці вперше за останні роки відсоток людей, незадоволених життям, перевищив відсоток задоволених. «За всі місяці наших спостережень за політичною і соціальною погодою в Києві ми звернули увагу на те, що рівень незадоволеності ми не відзначали, напевне, навіть у ті лихі часи. Зараз 40% (респондентів) задоволені життям, і 50% - ні», - сказав соціолог.

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Він зазначив, що рівень незадоволеності перевищив показник задоволеності за останні два місяці.

За словами соціолога, рівень задоволеності життям значно знизився – на 23% - порівняно з травнем 2014 року, а рівень незадоволеності збільшився на 24%.

Дослідження показало, що в «топі» відчуттів жителів Києва: тривога – про неї заявили 43% респондентів (порівняно із серпнем відсоток знизився, був 56%), надія – 33% (був - 47%). Водночас 25% киян висловлюють оптимізм, але 19% заявили про розгубленість і 11% - про страх. За словами Копатька, серед страхів киян переважають побоювання збройного конфлікту – 70%, зростання цін та інфляція – 63%. Після них ідуть безробіття – 29% і нестабільність національної та іноземної валюти – 20%.

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За даними дослідження у вересні, кількість киян, які відчули вплив кризових явищ в економіці, становить 49%, частково відчули - 44%, не відчули кризи 5%. Важко відповісти – 2%.

Щодо того, як змінилися доходи киян, він повідомив, що порівняно з червнем у вересні зменшилися доходи у більш ніж половини громадян. «Якщо з червнем порівнювати ситуацію, коли зменшення було у 36%, то залишилися на колишньому рівні зараз – половина», - сказав Копатько.

Згідно із дослідженням, у вересні 56% киян заявили, що їх доходи в цілому зменшилися, а про відсутність змін у рівні доходів сказали 40%.

У свою чергу, віце-президент Української PR-ліги Олена Дерев’янко зазначила, що згідно з даними дослідження, 42% респондентів заявили, що економлять на продуктах харчування і 21% - на ліках.

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Опитуванням було охоплено 802 респонденти. Очікувана середня похибка вибірки становить +/- 3,2%.

Раніше повідомлялося, що Кличко обіцяє всім киянам гарячу воду до вечора п'ятниці.