Вихідні в Україні будуть теплими і сонячними

Синоптики опадів не очікують / Фото УНІАН

Синоптики прогнозують у вихідні, 11 й 12 жовтня, теплу та сонячну погоду в Україні.

За даними, опублікованими на сайті Укргідрометцентру, сьогодні температура повітря вдень становитиме 19-21 градус вище нуля. У західних регіонах, зокрема, в Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Львівській областях температура повітря досягне 23-25 градусів тепла. На південному сході температура повітря коливатиметься від 15 до 18 градусів тепла. У Києві буде 19-20 градусів вище нуля. Синоптики не очікують 11 жовтня опадів.

При цьому Гідрометцентр попереджає про можливий туман у Прикарпатті й на півдні країни, а також про пориви вітру в Карпатському регіоні силою в 15-20 м/с.

У неділю, 12 жовтня, погода дещо відрізнятиметься від сьогоднішньої. Температура повітря становитиме 19-21 градус вище нуля, опадів не очікується.

Разом із тим, Гідрометцентр попереджає про високу пожежну небезпеку в Одеській, Миколаївській, місцями Кіровоградській областях, а також у Карпатському регіоні, яка збережеться до 13 жовтня.