Будні «кіборгів» з донецького аеропорту. Відео

02:28, 13 жовтня 2014
Суспільство
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Донецький аеропорт нині нагадує Сталінград у роки Другої світової війни. Тут справді, як у Сталінграді, ворог причаївся буквально за стіною.

донецк аэропорт / ТСН

Донецьке летовище сепаратисти оточили з трьох боків, обстрілюють термінали з танків та артилерії. Терористи щодня ідуть великими силами на штурм. Українських вояків рятує артилерія.

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Попри це буквально під вогнем в аеропорт пробралися журналісти ТСН і відчули на собі прицільність обстрілу. Бо в машину, що їхала поряд, було пряме попадання. Вижити всім вдалося дивом.

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