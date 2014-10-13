Майже половина населення України схвалює діяльність президента

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи «Рейтинг». Згідно з опитуванням, не схвалюють діяльність Петра Порошенка 44%. Діяльністю прем'єр-міністра Арсенія Яценюка задоволені 45% опитаних, 48% - не задоволені.

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Як зазначив керівник групи Олексій Антипович, порівняно з результатами опитування за серпень, задоволеність в оцінці діяльності нової влади зменшилася.

Крім того, більше третини опитаних хотіли б бачитипрем'єр-міністром після парламентських виборів знову Арсенія Яценюка (35%), 9% хотіли б бачити прем'єр-міністром Сергія Тігіпка, по 5% - Анатолія Гриценка та Олега Ляшка, 4% - Юлію Тимошенко чи Андрія Садового, 3% - Вадима Рабиновича.

Пріоритетним напрямком для влади в найближчий рік 35% опитаних вважають рішення проблеми Донбасу, 21% - проведення економічних реформ, 16% - відновлення обороноздатності країни, 11% - соціальний захист населення.

Більше половини респондентів (52%) вважає, що першочерговим завданням української влади є контроль зростання цін та інфляції та боротьба з корупцією (41%).

Також важливими завданнями називаються проведення люстрації серед чиновників, правоохоронців та суддів (22%), недопущення масового скорочення працівників, зростання безробіття (19%), розвиток ВПК (по 19%), своєчасні виплати зарплат, пенсій, соціальної допомоги (19%), розвиток промислового виробництва (17%), налагодження відносин з Росією (16%) і країнами Заходу (13%).

Згідно з опитуванням, найбільше бояться українці війни (77%).

Крім того, українці бояться значного зростання цін на продукти і медикаменти (31%), голоду (22%), невиплати зарплат і пенсій (20%), 17% - знецінення гривні, інфляції і втрати/відсутності роботи, 16% - проблем з опаленням у зимовий період та підвищення тарифів на комунальні послуги. Майже 10% опитаних побоюються перебоїв з газопостачанням квартир, масових відключень світла.

Опитування проводилося 1-8 жовтня. Всього опитано 2 тис. респондентів, похибка вибірки не перевищує 2,2%.